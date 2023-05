Znamy już trzech spadkowiczów z Ligue 1

Piłkarze Troyes po wyjazdowej porażce 0:4 z Rennes w niedzielę zostali zdegradowani z ekstraklasy do drugiej ligi francuskiej. Zespół prowadzony przez trenera Patricka Kisnorbo zajmuje 19. miejsce z 22 punktami. Do zakończenia rozgrywek pozostały trzy kolejki.

Troyes dołączył do już zdegradowanych zespołów Angers i AC Ajaccio. W tym sezonie z Ligue 1 spadną aż cztery ekipy. Jest to zdeterminowane zmniejszeniem ekstraklasy z 20 do 18 klubów.

ZOBACZ TAKŻE: Niespodziewana porażka Napoli. Grali Zieliński i Bereszyński

Kisnorbo objął klub znad Sekwany 23 listopada 2022 roku. Jest pierwszym australijskim szkoleniowcem, który objął drużynę występująca w TOP5, czyli piątce najsilniejszych lig europejskich.

mtu, PAP