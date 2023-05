Miedwiediew plasuje się na trzecim miejscu w światowym rankingu. W swoim pierwszym meczu na Foro Italico nie zaliczył wpadki, jak bywało to w jego poprzednich startach w Rzymie. 27-latek pewnie rozprawił się z Emilem Ruusuvuorim w dwóch setach (6:4, 6:2). Teraz Rosjanina czeka teoretycznie trudniejsze zadanie, gdyż przyjdzie mu się zmierzyć z wyżej notowanym rywalem. Mimo to tenisistka z Moskwy przez ekspertów jest postrzegany jako faworyt w kontekście awansu do następnej rundy.

Zapata Miralles w poprzedniej rundzie pokonał Australijczyka Jasona Kublera (6:4, 6:1), natomiast teraz staje przed prawdziwym wyzwaniem. Hiszpan jeszcze nigdy wcześniej nie spotkał się korcie z Miedwiediewem, dzięki czemu będzie mógł spróbować zaskoczyć bardziej utytułowanego przeciwnika.

Zwycięzca tego starcia w kolejnej rundzie zmierzy się z kimś z pary Jeffrey John Wolf - Alexander Zverev.

Relacja na żywo z meczu Miedwiediew - Zapata Miralles na Polsatsport.pl. Początek najwcześniej od godz. 14:30.

HS, Polsat Sport