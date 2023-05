Przed nami decydująca rywalizacja we włoskiej Serie A1 kobiet, gdzie w wielkim finale ligi Imoco Conegliano zmierzy się z Vero Volley Milano. Faworytem pozostaje zespół z Conegliano, choć trzeba przyznać, że siatkarki z Mediolanu napsuły już dużo krwi wyżej notowanym rywalkom.

ZOBACZ TAKŻE: Wystarczyły dwa mecze! Poznaliśmy trzecią drużynę Tauron 1. Ligi siatkarzy



Vero Volley z Magdaleną Stysiak w składzie doprowadził do stanu 2-2 w rywalizacji do trzech zwycięstw. W pierwszym spotkaniu Conegliano wygrało 3:2, ale dwa kolejne mecze zakończyły się wynikami 0:3 i 2:3, co oznaczało, że nie ma już miejsca na żaden błąd. Czwarty mecz rywalizacji to już pewna wygrana w trzech setach dla Imoco, co oznacza, że o wszystkim zadecyduje piąte spotkanie.



Czy zatem Joanna Wołosz sięgnie po mistrzostwo kraju, a może wieloletnia dominacja zostanie przerwana i to Vero Volley zostanie mistrzem Włoch? Przekonamy się już w poniedziałkowy wieczór.



Relacja na żywo z meczu Imoco Conegliano - Vero Volley Milano na Polsatsport.pl. Początek o godz. 20:50.

PI, Polsat Sport