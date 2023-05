Jak zmieniał się Fabian Drzyzga? (ZDJĘCIA)

Fabian Drzyzga nie otrzymał powołania od Nikoli Grbicia na pierwsze zgrupowanie reprezentacji Polski w tym sezonie. Czy rozgrywający wróci jeszcze do drużyny narodowej? Zobaczcie, jak na przestrzeni lat zmieniał się Fabian Drzyzga.

Drzyzga swoją seniorską karierę rozpoczął w 2003 roku, w ekipie AZS Częstochowa. Podczas występów w ekipie spod Jasne Góry rozgrywający sięgnął po zwycięstwo w rywalizacji o Puchar Challenge. W 2012 roku przeniósł się do stolicy Polski, gdzie grał w zespole AZS Politechnika Warszawa, ale ze stołecznym klubem pożegnał się już w 2013 roku, kiedy dołączył do Asseco Resovii Rzeszów.

To właśnie z zespołem z województwa podkarpackiego Drzyzga sięgnął po największe sukcesy w swojej klubowej karierze: wygrał mistrzostwo Polski (sezon 2014/2015), zdobył dwa srebrne medale PlusLigi (sezony 2013/2014 i 2015/2016), zwyciężył w Superpucharze Polski (2013/2014) a także zajął drugie miejsce w Lidze Mistrzów (sezon 2014/2015).

W 2018 roku Drzyzga po raz pierwszy przeniósł się do zagranicznego zespołu. Reprezentował Olympiakos SFP, z którym wygrał mistrzostwo Grecji, Puchar Ligi Greckiej i zajął drugie miejsce w Pucharze Challenge. W latach 2018-2020 był zawodnikiem drużyny Lokomotiw Nowosybirsk. Z rosyjskim klubem sięgnął po mistrzostwo kraju. W 2020 roku Drzyzga wrócił do Asseco Resovii Rzeszów, której do dziś jest zawodnikiem.

Warto przypomnieć, że rozgrywający ma na swoim koncie także wiele występów w seniorskiej reprezentacji Polski. Z Biało-Czerwonymi dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo świata - w 2014 i w 2018 roku. W 2011, 2019 i 2020 roku zdobył brązowy medal mistrzostw Europy. Może także pochwalić się zajęciem drugiego i trzeciego miejsca w Pucharze Świata i Lidze Narodów. Mimo gry w seniorskiej reprezentacji Polski od 2010 roku, Drzyzga nie otrzymał powołania na pierwsze zgrupowanie kadry w nowym sezonie.

