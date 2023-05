Piękny gest w Tauron Lidze. Rodzina zmarłego trenera otrzyma złoty medal

– Ten medal należy się Michałowi, który dzielnie walczył w tamtym sezonie, żeby do finału nas doprowadzić. To, gdzie dzisiaj jestem to na pewno też jego robota z góry – mówiła jeszcze w Rzeszowie Martyna Grajber-Nowakowska. I zadeklarowała, że wywalczony złoty medal przekaże się Jego najbliższym.

Siatkarki i kibice ŁKS Commercecon bardzo dbają o to, by pamięć o trenerze Cichym nie zginęła – w trakcie meczów zawsze wisi transparent z Jego podobizną, a siatkarki często podkreślają jego rolę w budowie wielkiej siatkówki w ŁKS. Rodzina współtwórcy największych sukcesów łódzkiego klubu bardzo często jest też na meczach siatkarek w Łodzi.

Michał Cichy był jednym z założycieli Stowarzyszenia ŁKS Siatkówka Żeńska, które w 2010 roku wraz z firmą Commercecon rozpoczęło odbudowę siatkówki w tym zasłużonym i utytułowanym klubie. Pełniąc rolę drugiego trenera w drużynie walczącej o awans do II ligi, jednocześnie rozpoczął szkolenie młodzieży. Pod koniec 2011 roku został pierwszym trenerem ŁKS Commercecon Łódź w II lidze. Z nim na ławce trenerskiej siatkarki ŁKS-u świętowały w 2014 roku awans do I ligi kobiet.

Potem był asystentem trenera Macieja Bartodziejskiego, a po awansie do Ligi Siatkówki Kobiet w 2016 roku pełnił funkcję statystyka. W styczniu 2022 roku zastąpił na stanowisku pierwszego trenera Michala Maska, a na początku maja ubiegłego roku wraz z zespołem wywalczył brązowy medal mistrzostw Polski.

