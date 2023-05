Pech nie opuszcza Paula Pogby. W niedzielę francuski piłkarz po raz pierwszy w tym sezonie Serie A wyszedł w podstawowym składzie Juventusu Turyn, ale z powodu kontuzji boisko opuścił już w 24. minucie. Wstępne badania wykazały uraz mięśnia lewego uda, który wyłączy go z gry do końca sezonu.

30-letni pomocnik po zakończeniu poprzedniego sezonu nie przedłużył kontraktu z Manchesterem United i wrócił do Juventusu. Na oficjalny mecz w barwach "Starej Damy" musiał jednak czekać aż do lutego. W okresie przygotowawczym doznał bowiem kontuzji kolana, która wyłączyła go też z mistrzostw świata w Katarze.

Do regularnej gry wrócił w kwietniu, ale wchodził z ławki rezerwowych. Do meczu z Cremonese (2:0) wreszcie przystąpił w podstawowym składzie, jednak już w 24. minucie musiał go zmienić Arkadiusz Milik.

MC, PAP