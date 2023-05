Podwójna mistrzowska parada ma się rozpocząć o godzinie 18. Zarówno kobieca, jak i męska drużyna "Barcy" odkrytymi autobusami pokona ośmiokilometrową trasę spod stadionu Camp Nou do Łuku Triumfalnego. Na ulicach spodziewane są dziesiątki tysięcy kibiców. W planach są też występy zespołów muzycznych.

Piłkarki "Barcy" już w kwietniu wywalczyły ligowy triumf, a w niedzielę uczynili to ich koledzy. Tytuł numer 27, a pierwszy od 2019 roku, zapewnili sobie pokonując w derbach Espanyol 4:2, m.in. dzięki dwóm trafieniom Lewandowskiego. W efekcie na cztery kolejki przed końcem rozgrywek piłkarze trenera Xaviego Hernandeza mają 14 punktów przewagi nad drugim w tabeli zdetronizowanym mistrzem - Realem Madryt.

- To świetne uczucie, bo bardzo ciężko zapracowaliśmy na ten tytuł. Kluczowy był powrót do klubu Xaviego. Jest świetnym trenerem, ale zna się nie tylko na futbolu. On też czuje nasz klub, rozumie go, wie, czego najbardziej potrzeba. Jego rola była nie do przecenienia. Wielkie gratulacje dla wszystkich - skomentował prezes FC Barcelona Joan Laporta.

Radość z sukcesu graczom Barcelony zmącili kibice lokalnego rywala, którzy krótko po końcowym gwizdku wtargnęli na murawę. Interweniowała ochrona, a policja pilnowała wejścia do tunelu prowadzącego do szatni.

- To był moment euforii, naturalnie, że zawodnicy cieszyli się na boisku, tańczyli i śpiewali. Nie byliśmy jednak na swoim stadionie, a u lokalnego rywala, więc uznałem, że jeśli szybciej zejdziemy do szatni, to okażemy więcej szacunku naszym przeciwnikom - przyznał szkoleniowiec Barcelony, który zachęcał swoich piłkarzy do szybszego opuszczenia boiska.

MC, PAP