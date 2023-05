W 27. kolejce saudyjskiej ekstraklasy Cristiano Ronaldo i jego Al Nassr zmierzą się z ekipą Al Taee. Czy Portugalczyk dołoży do swojego ligowego dorobku kolejne trafienia? Relacja i wynik na żywo meczu Al Taee - Al Nassr na Polsatsport.pl.

Cztery kolejki pozostały do rozegrania drużynom występującym w Saudi Pro League. Al Nassr znajduje się obecnie na drugim miejscu w tabeli i cały czas ma szansę na wywalczenie jubileuszowego, dziesiątego tytułu mistrzowskiego. Cristiano Ronaldo i spółkę czeka jednak trudna misja, bo strata do liderującego Al-Ittihad FC wynosi pięć punktów.

Al Taee to z kolei zespół ze środka stawki. W 26 meczach gospodarze wtorkowej potyczki zgromadzili na swoim koncie 34 punkty, co przekłada się na siódmą lokatę.

Dwanaście bramek i dwie asysty to dorobek Cristiano Ronaldo w tym sezonie ligowym. Legendarny zawodnik z pewnością będzie chciał poprawić go we wtorkowy wieczór.

Relacja i wynik na żywo meczu Al Taee - Al Nassr na Polsatsport.pl. Początek o godz. 20.30.