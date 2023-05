Po drodze do ćwierćfinału Zieliński i Nys wystąpili w dwóch meczach. W pierwszym z nich, bez większych problemów, pokonali duet Cressy/Vega Hernandez 2:0 (6:3, 6:3). Następnie ponowili zwycięstwo bez straty seta przeciwko parze Dodig/Krajicek (7:6, 6:2), jednakże w tym meczu było blisko, bo ów wyczyn się nie udał – wszystko przez zaciętą walkę w pierwszej części partii.

Amerykańscy tenisiści nie mieli tak łatwej sytuacji podczas walki o obecny etap turnieju. Zarówno w pierwszej, jak i drugiej rundzie doprowadzili do tie-breaka, co równoznaczne jest z większą ilością czasu spędzonego na korcie, a to z kolei oznacza większe zmęczenie tych zawodników. Czy Zieliński i Nys będą w stanie to wykorzystać?

Relacja i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/Hugo Nys - Maclenzie McDonald/Frances Tiafoe na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15:00.

MSZ, Polsat Sport