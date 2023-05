To nie był przekonujący awans. Djoković w starciu z Grigorem Dimitrowem po raz pierwszy w turnieju stracił seta. Serb mógł zakończyć mecz w dwóch partiach, ale stracił prowadzenie 4:2 w drugiej części pojedynku.

ZOBACZ TAKŻE: Bez niespodzianek! Novak Djoković z awansem do następnej rundy turnieju w Rzymie

Ostatecznie Serb awansował do kolejnej rundy, ale eksperci są zgodni co do tego, że nie jest on w najwyższej formie. Obrońca tytułu sprzed roku, o awans do ćwierćfinału rzymskiego tysięcznika zmierzy się z Norrim. Brytyjczyk jeszcze nigdy w karierze nie pokonał aktualnego lidera rankingu. Czy we wtorek sprawi niespodziankę?

Relacja na żywo z meczu Novak Djoković - Cameron Norrie na Polsatsport.pl. Początek około godziny 11:00.

K.P, Polsat Sport