Bilety na finał Ligi Mistrzów kobiet wyprzedane

UEFA przekazała, że nabywców znalazł komplet 34 100 wejściówek na to spotkanie, co oznacza, że padnie rekord frekwencji na meczu piłkarskim kobiet w Holandii. Dotychczasowy wynosi 30 640 i w 2019 roku został ustanowiony przy okazji meczu drużyn narodowych Holandii i Australii.

- To pierwszy raz, kiedy finał kobiecej Champions League został wyprzedany i to kilka tygodni przed meczem. To oznacza, że osiągnęliśmy nowy pułap tych rozgrywek - ogłosiła dyrektor UEFA ds. rozgrywek kobiecych Nadine Kessler.

Barcelona zagra w finale LM po raz trzeci z rzędu i czwarty w pięciu ostatnich sezonach, a po trofeum sięgnęła na razie tylko w 2021 roku. "Wilczyce" z Wolfsburga triumfowały w tych rozgrywkach w latach 2013-14, a przegrały finały w 2018 i 2020 roku.

W zeszłym roku półfinałową potyczkę LM między Barceloną a Wolfsburgiem na Camp Nou śledziło 91 648 fanów, co jest rekordem na meczu piłkarskim kobiet.

MSZ, PAP