To już ostatnia niewiadoma tego sezonu PlusLigi. We wtorek dowiemy się, kto zdobędzie brązowe medale. Transmisja piątego meczu o trzecie miejsce Asseco Resovia Rzeszów - Aluron CMC Warta Zawiercie w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:30.