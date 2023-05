Czterokrotna złota medalistka olimpijska w biegach narciarskich Therese Johaug przygotowuje się do roli matki. Pierwsze dziecko Norweżki ma przyjść na świat już w czerwcu, zaś ona sama zdradziła, jak niewiele wiedziała o przebiegu ciąży i tym, co dzieje się po porodzie.

Słynna zawodniczka opowiedziała w podcaście "Johaug Redaksjonen", że przez długi czas była kompletnie nieświadoma, jak bardzo zmienia się ciało kobiety podczas ciąży. Co więcej, Johaug jeszcze niedawno myślała, że... natychmiast po porodzie będzie mogła wrócić do treningów.

- Myślałam, że cały "proces" kończy się w momencie przyjścia dziecka na świat. Byłam przekonana, że dwa dni po porodzie włożę buty do biegania i wybiorę się na jogging. Nie byłam świadoma, jak to wygląda. Nikt nie mówił, że zanim organizm dojdzie do siebie, mogę na przykład przez tydzień nosić pieluchę - wyznała Norweżka.

Osiemnastokrotna medalistka mistrzostw świata zakończyła karierę po zimowych igrzyskach w Pekinie. Therese Johaug nie wyklucza jednak, że wróci do rywalizacji na mistrzostwa świata w 2025 roku, które odbędą się w Trondheim.

RI, Polsat Sport