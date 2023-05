We wtorek w Rzymie rozegrane zostanie spotkanie ćwierćfinałowe pomiędzy Beatriz Haddad Maią oraz Anheliną Kalininą. Będzie to ich czwarte starcie w historii. Która z tenisistek tym razem okaże się lepsza? Relacja i wynik na żywo meczu Beatriz Haddad Maia – Anhelina Kalinina na Polsatsport.pl.

Haddad Maia to aktualnie 15. tenisistka w rankingu WTA. Brazylijka pokazuje we Włoszech bardzo solidną formę – w trzech dotychczas rozegranych meczach nie straciła ani jednego seta. W drodze do ćwierćfinału pokonała między innymi Magdę Linette (7:5, 6:4), a pojedynek ten był jej najdłuższym, albowiem trwał ponad dwie godziny.

Kalinina w Rzymie również radzi sobie bardzo dobrze. Sytuacja ta raczej nie ulegnie zmianie w pojedynku z Brazylijką, która jeszcze nigdy z nią nie wygrała. Dotychczas tenisistki grały przeciwko sobie trzykrotnie, a Haddad Maia wygrała w trakcie tych starć tylko jednego seta.

Relacja i wynik na żywo meczu Beatriz Haddad Maia – Anhelina Kalinina na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

MSZ, Polsat Sport