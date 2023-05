79. Rajd Polski kolejnym przystankiem mistrzostw Europy

W poprzedniej edycji zwyciężył Mikołaj Marczyk (Skoda Fabia RS Rally2), który stanie na starcie także w tym roku. Obok Polaka, który w sezonie 2023 rywalizuje także w mistrzostwach świata w kategorii WRC2, w Mikołajkach start awizują wszyscy czołowi kierowcy Europy.

Do zdobycia jest maksymalnie 35 pkt do klasyfikacji ME. Z tego 30 pkt za zwycięstwo w rajdzie i 5 pkt za wygranie finałowego Power Stage.

Po dwóch rundach liderem cyklu jest Nowozelandczyk Hayden Paddon (Hyundai I20 Rally2), który ma już na koncie 58 pkt. Drugi jest Francuz Yoann Bonato (Citroen C3 Rally2) - 47 pkt, a trzeci obrońca tytułu, mistrz Europy w sezonie 2022 Hiszpan Efren Llarena (Skoda Fabia RS Rally2) - 34 pkt.

W Mikołajkach 47 załóg będzie dysonowało samochodami z napędem na cztery koła, z czego 35 to najszybsze i najbardziej zaawansowane rajdówki klasy Rally2/R5. W sumie 64 załogi powalczą o punkty w ramach rundy mistrzostw Europy.

Orlen 79. Rajd Polski jest także rundą mistrzostw Polski, w której o punkty będzie walczyło ponad 30 załóg. Wśród nich jest mistrz Polski z sezonu 2022 Szwed Tom Kristensson (Citroen C3 Rally2). Rok temu był drugi, przegrał tylko z Marczykiem.

Kandydatów do miejsc na podium, oprócz czołowej trójki klasyfikacji ME, jest jeszcze kilku. To startujący ze szwedzką licencją doświadczony Norweg Mads Oestberg (Citroen C3 Rally2), aktualny mistrz Finlandii Mikko Heikkila (Skoda Fabia Rally2 Evo), Osian Pryce - triumfator mistrzostw Wielkiej Brytanii w sezonie 2022 (Skoda Fabia Rally2 Evo) oraz Szwed Pontus Tidemand (Ford Fiesta Rally2).

W rajdzie pojedzie także jego trzykrotny zwycięzca w latach 2010, 2011 i 2013 Kajetan Kajetanowicz. Tym razem będzie prowadził samochód "0", otwierający trasę przejazdu zawodników. Jego zadaniem będzie m.in. sprawdzenie trasy pod względem bezpieczeństwa.

- Z tym rajdem mam dobre wspomnienia, wygrywaliśmy go wielokrotnie różnymi samochodami. Mazurskie szutrowe odcinki specjalne są jednymi z najpiękniejszych na świecie. Mam nadzieję, że będziemy jechać w miarę szybko, ale oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, jaką będziemy mieć rolę. Pojedziemy jako załoga funkcyjna, a więc duża odpowiedzialność przed nami - powiedział Kajetanowicz.

W Mikołajkach w tym roku na starcie pojawi się Maciej Wisławski, legendarny pilot Krzysztofa Hołowczyca. Obaj dwukrotnie triumfowali w tej imprezie, po raz pierwszy w 1996 roku jadąc Toyotą Celicą 4WD. Dla "Wiślaka" będzie to już 29. start w Rajdzie Polski.

Zaplanowane jest szesnaście szutrowych odcinków specjalnych o łącznej długości 182,6 km. Zawody rozpoczną się w piątek, 19 maja od odcinka kwalifikacyjnego Baranowo (3,46 km). Następnie zawodnicy spotkają się na ceremonii startu na rynku w Mikołajkach, a wieczorem zmierzą się na torze Mikołajki Arena (2,5 km).

Harmonogram sobotniego etapu zawodów (20 maja) składa się z czterech odcinków, z czego trzy będą pokonywane dwukrotnie. Pętlę otworzy najdłuższy w rajdzie OS Świętajno (18,54 km). Następnie załogi pojadą na zmodyfikowane warianty oesów Markowskie (13,53 km) i Wieliczki (17,35 km). Etap zakończą na torze Mikołajki Arena.

W niedzielę (21 maja) rywalizacja przeniesie się na zachód od Mikołajek. Przygotowano cztery próby, na których załogi pojawią się po dwa razy: Barczewo (10,73 km), Biskupiec (12,3 km), Gmina Mrągowo (9,4 km) oraz Mikołajki (6,68 km).

Finałową pętlę rajdu zakończy Power Stage Gmina Mrągowo. Ceremonia zakończenia zawodów i rozdanie pucharów – od godz. 18.15 na Rynku w Mikołajkach.

MSZ, PAP