Koszykarze Kinga Szczecin awans do półfinału Energa Basket Ligi mieli na wyciągnięcie ręki. Objęli prowadzenie 2:1 w serii i do Wrocławka przyjechali w roli faworytów. Ostatecznie zawodnicy Arkadiusza Miłoszewskiego przegrali jednak z Anwilem 64:70 i o tym, kto zagra w półfinałach, zadecyduje piąte starcie.

ZOBACZ TAKŻE: Emocje w Energa Basket Lidze! Półfinalistę wyłoni piąty mecz

Z kolei koszykarze Anwilu puścili w niepamięć porażkę w pierwszym meczu ćwierćfinałowym. Mimo gry pod presją, zdołali przedłużyć nadzieje na awans. Do kluczowego zwycięstwa poprowadził ich Victor Sanders. Amerykanin rzucił 23 punkty i we Wrocławku liczą na to, że w środę rozgrywający Anwilu będzie równie skuteczny.

Relacja i wynik na żywo meczu King Szczecin - Anwil Włocławek na Polsatsport.pl. Początek o godz. 20.