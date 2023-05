Ednaldo Oliveira (21-11-1, 11 KO, 2 SUB, 1 NC) podejmie Marcina Wójcika (16-8, 8 KO, 6 SUB) podczas gali FEN 46, która odbędzie się 27 maja w Pile. Pojedynek odbędzie się w limicie umownym to 98 kilogramów.