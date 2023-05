Hiszpanie wzięli pod lupę Marciniaka. Zwracają uwagę na jedno

Marciniak już nie raz sędziował spotkania Realu Madryt w Lidze Mistrzów. Pierwszy raz Polak prowadził mecz "Królewskich" w sezonie 2015/2016, gdy drużyna w 1/8 finału rywalizowała z AS Romą. W dwóch kolejnych latach hiszpański zespół trafił na arbitra w fazie grupowej, natomiast w poprzednim sezonie został on wyznaczony na ich spotkania z Chelsea i Sheriffem Tyraspol.

"Jest talizmanem. Za każdym razem, gdy Real go spotykał, kończył potem jako zwycięzca Ligi Mistrzów" – podkreśla hiszpański "AS". Choć to Manchester City jest uważany za faworyta do gry w finale, obecność Marciniaka na boisku może stanowić dobry omen dla drużyny Carlo Ancelottiego.

Dziennikarze z Hiszpanii postrzegają Marciniaka jako jednego z "najbardziej renomowanych arbitrów" we współczesnym futbolu. "AS" podkreśla, że Polak średnio pokazuje cztery kartki na mecz, co ma związek z tym, że ze zdecydowaniem reaguje na sytuacje boiskowe.

W pierwszym półfinale w Madrycie padł remis 1:1, co sprawia że kwestia awansu wciąż jest sprawą otwartą. Mimo to przewaga własnego boiska, a także wsparcie angielskich kibiców mają uskrzydlić zespół Pepa Guardioli. Zwycięzca środkowego spotkania o trofeum zagra z Interem Mediolan. Finał zostanie rozegrany 10 czerwca w Stambule.

HS, Polsat Sport