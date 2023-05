Objawienie francuskiej koszykówki najprawdopodobniej trafi do San Antonio Spurs

19-letni Wembanyama jest objawieniem ostatniego sezonu w lidze francuskiej i wielkim faworytem, aby otrzymać numer 1 w drafcie spośród 60 kandydatów, którzy w dwóch turach, jeden po drugim, będą wybierani przez kluby NBA.

Młody Francuz oglądał w nocy z wtorku na środę w Paryżu ceremonię loterii draftu, otoczony przyjaciółmi w Paryżu, wśród których był gwiazdor Paris Saint-Germain Kylian Mbappe. Około godz. 2.30 wiceprezydent NBA Mark Tatum ujawnił przed kamerami nazwę klubu, który będzie miał prawo pierwszego wyboru.

- Nie potrafię opisać tego, co czuję. Serce bije szybciej. Mam wokół siebie wszystkich, których kocham. To naprawdę wyjątkowy moment, który zapamiętam na całe życie - powiedział Wembanyama.

Jest on już wielką gwiazdą koszykówki. Aby obejrzeć go w akcji, na październikowe mecze pokazowe francuskiego zespołu Metropolitans 92 akredytowało się aż 70 dziennikarzy oraz menedżerowie bądź dyrektorzy generalni wszystkich klubów NBA. Zebrał znakomite recenzje, a gwiazdor NBA LeBron James nazwał go "koszykarzem z innej planety".

Po zakończeniu tournee strona internetowa NBA po raz pierwszy w historii zaczęła transmitować ligowe mecze z innego kraju - Francji. Również z powodu Wembanyamy.

Utalentowany nastolatek ma 221 cm wzrostu, imponujący zasięg ramion - 243 cm i wspaniałą technikę. "Przy takim wzroście porusza się płynnie po parkiecie. Jest w nim tyle gracji. To talent jedyny w swoim rodzaju. Fenomen. Kosmita" - chwalił go LeBron James.

Według agencji AFP tegoroczny draft będzie najciekawszy od 2003 roku, gdy właśnie James, obecnie najlepszy strzelec w historii NBA, został wybrany z numerem 1 przez Cleveland Cavaliers.

MSZ, PAP