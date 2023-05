Najgorszy występ Polaków od sześciu lat! "Jestem bardzo zawiedziony wynikami"

W Dausze wystąpiła dziesiątka polskich judoków. Stoczyli w sumie 15 walk, z czego tylko pięć zakończyli zwycięstwem. Żadnemu z nich nie udało się wygrać więcej niż jednego pojedynku.

Prezes Zawadka przyznał, że źródłem jego optymizmu był dobry występ polskich judoczek na poprzednim mundialu, a także rezultaty osiągane podczas tegorocznych turniejów o randze Grand Slam.

ZOBACZ TAKŻE: Rosyjscy kibice usunięci z hali podczas MŚ w judo

- Dziewczyny do Kataru jechały jako jedne z faworytek do medali. W szczególności dotyczyło to Beaty Pacut, która broniła miejsca na podium oraz naszej wschodzącej gwiazdy Angeliki Szymańskiej. Czekam na rzetelne rozliczenie się trenerów i konkretne wnioski. Do igrzysk zostało mało czasu - ocenił.

Spotkanie zarządu związku z działem szkolenia zaplanowano na 25 maja.

Zdaniem Zawadki w światowym judo jest naprawdę wysoki poziom rywalizacji. - To chyba najbardziej skomplikowany sport do osiągania sukcesów. W Katarze wielu mistrzów odpadło. Było też dużo przypadkowości. Wierzyłem jednak w to, że my też będziemy mieć medal, a nie znaleźliśmy się nawet w gronie punktujących federacji - przyznał.

Trener kobiecej kadry Paweł Zagrodnik z perspektywy czasu stwierdził, że zabrakło odpowiednich sparingów z wartościowymi rywalami.

- Dziewczyny dobrze były przygotowane pod względem motorycznym. Specjalistyczne treningi, tzw. randari, były zbyt mało intensywne. One powinny się odbywać na większym zmęczeniu. To oczywiście tylko jeden z czynników, które wpłynął na wyniki w Katarze - dodał.

Zagrodnik przyznał, że 23-letnia Szymańska w kat. 63 kg nie wytrzymała presji. - Wszyscy na nią liczyli. Ona za bardzo chciała. Angelika była rozstawiona, ale z tego grona tylko jedna zawodniczka zdobyła medal w tej wadze. Z kolei Beata Pacut (78 kg) trafiła na późniejszą złotą medalistkę, dobrze dysponowaną Inbar Lanir z Izraela. W judo nie mamy długiego repesażu, czyli finalistka nie może pociągnąć za sobą zawodniczki, z którą wcześniej wygrała - wyjaśnił szkoleniowiec.

Trener dodał, że w Polsce brakuje specjalistycznych ośrodków, w których można w kraju częściej się spotykać i trenować. Wówczas nie byłyby potrzebne zgrupowania organizowane za granicą. Jeżeliby miałoby z nich korzystać młodsze pokolenie, to wówczas zaistniałaby potrzeba zorganizowania przy nich szkół, gdzie młodzież podjęłaby naukę. - Wszystkie kraje, które nas wyprzedzają mają przynajmniej jeden taki ośrodek lub - jak Niemcy - mają ich kilka - powiedział.

Prezes PZJudo uważa, że ministerstwo sportu zapewnia kadrze wszystkie odpowiednie środki.

Aktualnie trzy polskie judoczki: Aleksandra Kaleta, Angelika Szymańska i Beata Pacut-Kłoczko mają zapewnione miejsce w rankingu olimpijskim, które uprawnia do startu w igrzyskach w Paryżu. Polski sztab szkoleniowy liczy, że minimum wypełnią jeszcze dwie zawodniczki. Wśród mężczyzn żaden polski judoka nie ma kwalifikacji. Wicemistrz Europy 2022 w kat. 100 kg Piotr Kuczera wkrótce po raz pierwszy od dłuższego czasu wystartuje na międzynarodowej arenie. Jego absencja wynikała z kontuzji zerwania więzadła krzyżowego przedniego.

Ranking olimpijski w judo liczony jest w cyklu dwuletnim. W pierwszym roku uwzględniana jest połowa zdobytych punktów. Od turnieju Grand Slam w Ułan Bator (23-25 czerwca) dodawana będzie pełna pula wywalczonych punktów. Do rankingu z każdego roku dodawane są rezultaty z pięciu najlepszych turniejów oraz mistrzostw Europy bądź turnieju Masters.

MC, PAP