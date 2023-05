W czwartym meczu tej serii obie drużyny wystąpiły w osłabieniu – na parkiecie zabrakło wówczas Ivana Zaytseva oraz Srecko Lisinaca. Taka sytuacja była zapowiedzią wyrównanego starcia, ale było zupełnie inaczej. Ekipa z Trydentu uległa, zdobywając zaledwie jednego seta. To był pewny triumf gospodarzy (25:18, 27:25, 20:25, 25:16).

Cucine Lube Civitanova w fazie zasadniczej włoskiej ligi zajął dopiero czwarte miejsce, tracąc do ekipy Angelo Lorenzettiego sześć punktów. Warto jednak pamiętać, że wystarczyło im to do awansu do fazy pucharowej, zatem główny cel osiągnęli. Jak się z czasem okazało, nie miało to wpływu na ich dyspozycję w walce o obronę tytułu. Jeśli im się uda, sięgną po czwarte mistrzostwo z rzędu.

Transmisja meczu Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova w Polsacie Sport News i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:30.

MSZ, Polsat Sport