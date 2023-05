Barlinek Industria Kielce w Final Four Ligi Mistrzów! Deklasacja w Hali Legionów

Barlinek Industria Kielce z awansem do Final Four Ligi Mistrzów! Mistrzowie Polski w Hali Legionów rozbili ekipę Telekom Veszprem w drugim meczu ćwierćfinałowym (31:27) największego europejskiego pucharu.

Zawodnicy kieleckiego klubu świetnie weszli w to spotkanie. Gospodarze już na początku zaczęli dominować na boisku, dzięki czemu szybko zapewnili sobie kilkubramkowe prowadzenie (6:2). Gracze Telekom Veszprem "obudzili się", kiedy karę dwóch minut otrzymał Dylan Nahi. Mimo to mistrzowie Polski do końca pierwszej połowy byli w stanie powiększyć swoje prowadzenie. Po 30 minutach gry Barlinek Industria Kielce prowadził 18:12.

Szczególnie dobrze po stronie zespołu ze stolicy województwa świętokrzyskiego prezentował się Szymon Sićko. Reprezentant Polski podejmował trafne decyzje - dwa razy trafił zza linii dziewiątego metra, efektownym rzutem przelobował bramkarza węgierskiej drużyny, a jedną bramkę zdobył po indywidualnym rajdzie.

Na starcie kolejnej części meczu podopieczni Talanta Dujszebajewa nie mogli przebić się przez defensywę rywali, przez co goście zaczęli gonić wynik. Mimo to kibice zgromadzeni w Hali Legionów w Kielcach nie pozwolili swoim ulubieńcom na chwilę dekoncentracji, cały czas głośno dopingując. Możliwe, że to właśnie między innymi dzięki swoim fanom, gracze ekipy Barlinek Industria Kielce byli w stanie ponownie znaleźć odpowiedź na grę oponentów.

Mistrzowie Polski byli bardzo skuteczni w defensywie. Zawodnicy węgierskiego klubu mieli problem, by przedrzeć się przez obronę, którą dowodzili Tomasz Gębala i Artsem Karalek. Pod koniec starcia czerwoną kartkę otrzymał Adrian Sipos, który uderzył jednego z zawodników Barlinek Industria Kielce w twarz. Polska drużyna nie dała już rywalom żadnych szans i ostatecznie wygrała to starcie 31:27.

Dzięki temu zwycięstwu kielecka ekipa zapewniła sobie awans do Final Four Ligi Mistrzów. Warto bowiem przypomnieć, że pierwszy mecz tej ćwierćfinałowej rywalizacji zakończył się remisem 29:29. Ostatni etap największego europejskiego pucharu odbędzie się 17 i 18 czerwca 2023 roku w Kolonii.

Barlinek Industria Kielce - Telekom Veszprem 31:27 (18:12)