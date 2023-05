Jak zwyciężyć w Lidze Mistrzów? Rozgrywający ZAKSY odpowiada

W sobotę w Turynie odbędzie się finałowy mecz Ligi Mistrzów siatkarzy Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle - Jastrzębski Węgiel. Zdaniem kędzierzyńskiego rozgrywającego Marcina Janusza rywal - jak w finale play off ekstraklasy - będzie w dobrej formie. - Dlatego to my musimy zagrać lepiej - powiedział.