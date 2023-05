W Lidze Europy nastał czas rewanżów. Kto wejdzie do wielkiego finału, a kto pożegna się z rozgrywkami? Relacja i wynik na żywo meczu Bayer Leverkusen - AS Roma na Polsatsport.pl. Początek o godzine 21:00.

Bayer Leverkusen to drużyna, która rywalizowała jesienią w Lidze Mistrzów. Niemcy zajęli trzecie miejsce w grupie B i spadli do Ligi Europy. Na drugim poziomie odnaleźli się bardzo dobrze - pokonali już w fazie pucharowej AS Monaco, Ferencvaroc i Royal Union Saint-Gilloise.

W półfinale trafili natomiast na AS Roma. Podopieczni Jose Mourinho wygrali przed rokiem Ligę Konferencji Europy, a w bieżącym sezonie występują o jeden szczebel wyżej. Nie wygrali swojej grupy, przez co czekał ich jeden dodatkowy dwumecz. Pokonali w nim Red Bull Salzburg i zameldowali się w 1/8 finału. W niej zwyciężyli z Realem Sociedad, aby w kolejnej rundzie wygrać z Feyenoordem.

Pierwszy bój półfinałowy odbył się na Stadio Olimpico. Gospodarze wygrali 1:0, a bramkę zdobył Edoardo Bove. Teraz włoski zespół będzie bronił przewagi na obcym terenie.

JŻ, Polsat Sport