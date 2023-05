Lech Poznań dostarczył w tym sezonie wielu pucharowych emocji swoim kibicom, a także wszystkim sympatykom polskiej piłki nożnej. "Kolejorz" dotarł aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy, w którym przegrał z Fiorentiną. W pierwszym meczu został rozbity 1:4, ale w rewanżu potrafił postawić się Włochom i zwyciężył 3:2.

ZOBACZ TAKŻE: Leo Messi wróci do FC Barcelona? Prezydent klubu zabrał głos

To jednak było za mało i ostatecznie to "Viola" awansowała do półfinału. W nim zespół z Florencji spotkał się natomiast z FC Basel - wicemistrzem Szwajcarii z zeszłego roku. Po pierwszym meczu to ekipa z Bazylei jest bliżej awansu do finału. Piłkarze Heiko Vogela wygrali na wyjeździe 2:1.

Rewanż odbędzie się w Szwajcarii. To powinno działać na korzyść FC Basel, które będzie mogło liczyć na wsparcie swoich kibiców.

Fiorentina udowadnia jednak w tym sezonie, że trzeba się z nią liczyć. Zespół wciąż rywalizuje na trzech frontach - oprócz Serie A i Ligi Konferencji Europy, to także Puchar Włoch. 24 maja "Viola" zagra w finale z Interem Mediolan.

Relacja i wynik na żywo meczu FC Basel - ACF Fiorentina na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

JŻ, Polsat Sport