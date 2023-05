Polskie miasto organizatorem mistrzostw Europy

Zarząd Międzynarodowej Federacji Koszykówki strefy europejskiej (FIBA-Europe) podczas posiedzenia w Monachium powierzył Polsce organizację mistrzostw Europy mężczyzn do lat 20 w 2024 r. Turniej reprezentacji młodzieżowych odbędzie się w Gdyni w lipcu.

To kolejna koszykarska impreza, która odbędzie się w Polsce w najbliższym czasie. W sierpniu w Gliwicach rozegrany zostanie jeden z kwalifikacyjnych turniejów do igrzysk w Paryżu 2024 z udziałem seniorskiej reprezentacji Polski, we wrześniu Lublin gościć będzie mistrzostwa globu U-23 w koszykówce 3x3 (Polacy będą bronić tytułu), zaś w 2025 roku mecze jednej z grup Eurobasketu rozgrywane będą w Katowicach.

Polska była organizatorem ME U-20 koszykarek Dywizji A w 2009 roku - turniej odbył się właśnie w Gdyni oraz koszykarzy do lat 20 w Dywizji B w 2007 r. (Warszawa).

W 2023 roku wszystkie młodzieżowe reprezentacje Polski dziewcząt i chłopców (U16, U18 i U20) rywalizować będą w Dywizjach A mistrzostw Starego Kontynentu.

