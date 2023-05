Wach ma kolejnego rywala! Sprawdzi prospekta

Choć Polak ma już zaplanowane starcie na 3 maja z Jakubem Sosińskim, to 13 dni później pojawi się na gali w Londynie. To właśnie tam zmierzy się z niepokonanym 31-latkiem z Wielkiej Brytanii. Clarke wygrał w karierze sześć pojedynków, z czego pięć przed czasem. Do decyzji sędziowskiej wytrzymał z nim jedynie Kamil Sokołowski.



Wach co prawda przegrał trzy ostatnie pojedynki, jednak nadal pozostaje odniesieniem dla wielu zawodników zaczynających swoją karierę w boksie zawodowym. Polak w ostatnim czasie boksował m.in. z Hughie'em Furym, Arslanbekiem Makhumdovem czy Kevinem Lereną. Po raz ostatni oglądaliśmy go w ringu we wrześniu 2022 roku.

Na gali w Londynie pokaże się wielu prospektów, takich jak Adam Azim, Aaron McKenna, Shakiel Thompson czy Caroline Dubois.

ANNOUNCED 🚨



Frazer Clarke steps up against Mariusz Wach on Boxxer’s June 16th card at York Hall 🥊



Who wins? 👀 #ClarkeWach | #BoxingFans pic.twitter.com/hs21PSO1v3 — IFL TV (@IFLTV) May 18, 2023

jb, Polsat Sport