W sobotę Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zagra w Turynie z drużyną Jastrzębskiego Węgla w finale Ligi Mistrzów. Dla siatkarzy z Kędzierzyna to już trzeci z rzędu finał Champions League. - Jedziemy pokazać to, co mamy najlepsze – powiedział przed wylotem do Turynu kapitan ZAKSY, Aleksander Śliwka.