Dla pary Nys/Zieliński będzie to okazja, aby wejść do trzeciego w tym roku finału. Wcześniej polsko-monakijski duet dostał się do najważniejszego meczu podczas turniejów w Phoenix i na Australian Open, ale oba finały przegrał. Jest podczas turnieju w Rzymie w bardzo dobrej formie, bo we wcześniejszych rundach potrafił m.in. wyrzucić za burtę jedną z mocniejszych par, która była w stolicy Włoch - Ivan Dodig/Austin Krajicek.

Para Marcel Granollers/Horacio Zeballos w tym roku awansowała już do półfinału turnieju w Auckland i Australian Open, ale oba mecze półfinałowe przegrała. W poprzedniej rundzie wyeliminowała po dramatycznym boju duet Rajeev Ram/Joe Salisbury.

Transmisja meczu Hugo Nys/Jan Zieliński - Marcel Granollers/Horacio Zeballos w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 13:00.

PSZ, Polsat Sport