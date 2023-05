FC Barcelona pokonana! Real Madryt zagra w najważniejszym meczu sezonu

Wicemistrz z minionego sezonu Real Madryt pokonał w Kownie FC Barcelonę 78:66 i awansował do niedzielnego finału Euroligi. To będzie dwudziesty mecz Realu o mistrzostwo klubowych rozgrywek na Starym Kontynencie. Rywalem będzie Olympiakos Pireus. "Królewscy" triumfowali już 10 razy i są najbardziej utytułowanym klubem Euroligi (dawniej Puchar Klubowych Mistrzów Europy).

FC Barcelona prowadzona przez legendarnego byłego koszykarza litewskiego, obecnie trenera Sarunasa Jasikeviciusa musiała tak jak przed rokiem w półfinale w Belgradzie (86:83) uznać wyższość Realu, mimo że ten wystąpił osłabiony brakiem kilku czołowych graczy zdyskwalifikowanych po bójce w meczu ćwierćfinałowym numer dwa z Partizanem Belgrad.

Zobacz także: Świetne otwarcie! Śląsk Wrocław prowadzi w półfinale EBL

Do przerwy prowadziła drużyna z Katalonii 42:36, ale w drugiej połowie twarda defensywa rywali pozwoliła zawodnikom FC na zdobycie zaledwie 24 punktów w dwóch kwartach. Pod koszami rządził i dzielił środkowy z Madrytu Walter Tavares pochodzący z Wysp Zielonego Przylądka. Mający 221 cm wzrostu, który po raz trzeci został uznany najlepszym obrońcą Euroligi (wcześniej 2019 i 2021), rozdawał bloki i był postrachem wysokich koszykarzy FC. 31-latek uzyskał double-dpuble - 20 punktów i 15 zbiórek, miał także w oficjalnych statystykach cztery bloki, choć wydawało się, że w przebiegu spotkania dużo częściej blokował rywali. Wszystkie jego statystyki złożyły się na imponujący, najwyższy w obydwu zespołach wskaźnik efektywności - 39.

Przed rokiem Real przegrał mistrzostwo z Efesem Anadolu Stambuł 57:58. Niedzielny mecz będzie trzecim starciem w finale Realu i Olympiakosu. Poprzednio dwa razy triumfował zespół z Hiszpanii - w 2015 r. pokonał drużynę z Pireusu 78:59, a w 1995 roku 73:61.

Mistrz Grecji i najlepszy zespół sezonu zasadniczego Euroligi Olympiakos Pireus w półfinale w Kownie wygrał z AS Monaco 76:62. Do zwycięstwa poprowadził lider Bułgar Sasza Wezenkow, który miał 19 pkt. Koszykarz wybrany MVP sezonu zasadniczego Euroligi oraz do pierwszej piątki rozgrywek miał także sześć zbiórek i trzy asysty. O wyniku zadecydowała też miażdżącą przewaga w trzeciej kwarcie, wygranej przez Olympiakos 27:2!

Wyniki półfinałów Euroligi:

Olympiakos Pireus – AS Monaco 76:62 (14:20, 15:21, 27:2, 20:19)

Najwięcej punktów: dla Olympiakosu - Sasza Wezenkow 19, Kostas Papanikolau 15, Moustapha Fall 12; dla AS Monaco - Mike James 17, Elie Okobo 17, Jordan Lyod 11.

Real Madryt - FC Barcelona 78:66 (18:18, 18:24, 22:13, 20:11)

Najwięcej punktów: dla Realu - Walter Tavares 20, Mario Hezonja 14, Sergio Rodriguez 12; dla FC - Alex Abrines 16, Nicolas Laprovittola 12, Kyle Kuric -11.

Program niedzielnych meczów Euroligi:

mecz o 3. miejsce:

FC Barcelona - AS Monaco (godzina 16.00)

finał:

Real Madryt - Olympiakos Pireus (godzina 19.00).

RM, PAP