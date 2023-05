Sezon Fortuna 1 Ligi zbliża się pomału do końca. W piątek rozpocznie się 32. kolejka tych rozgrywek. W drugim spotkaniu tego dnia walczący o awans do PKO BP Ekstraklasy Ruch Chorzów zagra z Odrą Opole. Transmisja meczu Ruch Chorzów - Odra Opole w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.