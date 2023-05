Ma 33 lata i poprowadzi słynny klub siatkarski! Ogromne wyzwanie przed młodym trenerem

Francesco Petrella został trenerem siatkarzy Modena Volley. Przez ostatnie lata pracował on w roli asystenta Angelo Lorenzettiego w drużynie Itas Trentino.

Nowy szkoleniowiec Modeny został przedstawiony podczas specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej. Francesco Petrella urodził się w 1989 roku, wcześniej pracował jako asystent w Modenie (2016–17) i Itas Trentino (2017–23). W tym sezonie był więc w sztabie klubu, który sięgnął po mistrzostwo Italii.

– Z radością przedstawiam naszego nowego trenera Francesco Petrellę, który będzie siedział na ławce Modena Volley przez następne trzy lata. Kiedy go poznałam, od razu zrozumiałam, że mam do czynienia z właściwą osobą. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia nowego sezonu, stworzymy bardzo konkurencyjny zespół i to będą wspaniałe mistrzostwa – powiedziała prezes klubu Giulia Gabana.

– Siedem lat żyłem u boku Angelo Lorenzettiego, który przekazał mi tak wiele ze swojego sposobu myślenia o siatkówce i pracy. Jest on trenerem o niekwestionowanej wartości szkoleniowej i ludzkiej. Zacząłem trenować bardzo młodo, wcześnie trafiłem do młodzieżowego sektora Modena Volley, a potem stałem się częścią sztabu pierwszego zespołu, najpierw tutaj, a później w Trydencie. Drużyna w przyszłym sezonie będzie młoda i pełna energii, bardziej doświadczeni gracze będą mieli za zadanie pokierować nimi i wiele im przekazać. Bycie pierwszym trenerem Modena Volley to wielki przywilej i wyjątkowa okazja, więc jestem gotów dać z siebie wszystko – powiedział Francesco Petrelli.

Valsa Group Modena rywalizację o mistrzostwo Italii przegrała w ćwierćfinale, w którym uległa ekipie Gas Sales Bluenergy Piacenza 2—3, choć wygrała dwa pierwsze mecze. Niepowodzeniem zakończyła się również rywalizacja o piąte miejsce. Największym sukcesem kończącego się sezonu był triumf w Pucharze CEV. Po zakończeniu rozgrywek z klubem pożegnał się trener Andrea Giani oraz kilku siatkarzy, m.in. Earvin N'Gapeth i Salvatore Rossini. Klub ogłosił ostatnio hitowy transfer – w drużynie zagra słynny Osmany Juantorena.

RM, Polsat Sport