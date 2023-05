Niespodziewany kontrakt Lukasa Podolskiego!

Lukas Podolski to jedna z największych gwiazd PKO BP Ekstraklasy. Były reprezentant Niemiec, jeden z najlepszych strzelców tamtejszej drużyny narodowej, z którą zdobywał medale mistrzostw świata i Europy, postanowił przedłużyć kontrakt z Górnikiem Zabrze. Niespodzianką jest jego długość.

Podolski wielokrotnie w trakcie swojej kariery obiecał, że podpisze któregoś dnia kontrakt z Górnikiem Zabrze. W pewnym momencie wydawało się, że były piłkarz m.in. Bayernu Monachium, Arsenalu oraz Interu Mediolan nie dotrzyma obietnicy, ale została ona spełniona w 2021 roku.

Urodzony w Gliwicach piłkarz momentalnie stał się jedną z najjaśniejszych postaci PKO BP Ekstraklasy. W pierwszym sezonie zdobył dziewięć bramek w 29 spotkaniach, a w tym sezonie ma na koncie pięć trafień w 22 meczach. W sumie w zabrzańskim klubie wystąpił 54-krotnie, trafiając 16-krotnie i notując 11 asyst.

Podolski wsławił się nie tyle, co regularnością w zdobywaniu bramek, ale bardziej efektownością ich strzelania. Wiele jego trafień mogłoby kandydować do gola sezonu.

W ostatnich tygodniach mówiło się, że przygoda byłego reprezentanta Niemiec z Górnikiem może dobiec końca wraz z tym sezonem. Sam zainteresowany nie może bowiem narzekać na intratne propozycje z klubów spoza Europy.

Działacze utytułowanego klubu ze Śląska poinformowali jednak o przedłużeniu umowy z Podolskim. Zaskakiwać może długość kontraktu. Mistrz świata z 2018 roku przedłużył bowiem umowę do 2025 roku. A to oznacza, że obchodzący 4 czerwca 38. urodziny piłkarz będzie grał w Zabrzu do 40. roku życia.

Górnik pod wodzą Jana Urbana notuje kapitalny finisz rozgrywek. Zabrzanie plasują się na szóstym miejscu na dwie kolejki przed końcem sezonu.