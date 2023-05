Poznaliśmy pierwszego finalistę Euroligi

Mistrz Grecji i najlepszy zespół sezonu zasadniczego Euroligi Olympiakos Pireus pokonał w Kownie AS Monaco 76:62 i jako pierwszy klub awansował do finału najlepszych koszykarskich rozgrywek na Starym Kontynencie. Do zwycięstwa poprowadził lider Bułgar Sasza Wezenkow, który miał 19 pkt.