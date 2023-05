Wracają po sześciu latach! Oto nowy beniaminek Bundesligi 19.05.2023, 22:10 Piłka nożna

fot. PAP

Piłkarze Darmstadt, dzięki wygranej u siebie z Magdeburgiem 1:0 w 33. kolejce drugiej ligi niemieckiej, zapewnili sobie awans do ekstraklasy, do której wracają do sześcioletniej przerwie.