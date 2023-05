EBL: King Szczecin górą w pierwszym półfinale

Spotkanie na początku było bardzo wyrównane, chociaż to King miał inicjatywę ofensywną - po zagraniach Phila Fayne’a i Tony’ego Meiera prowadził pięcioma punktami. Straty powoli odrabiali pod koszami Damian Kulig oraz Nemanja Djurisić. Po późniejszym zagraniu Adonisa Thomasa goście zdobywali już przewagę. M. in. dzięki zagraniu 2+1 Markusa Loncara po 10 minutach było 17:19. W drugiej kwarcie ostrowianie uciekali nawet na siedem punktów dzięki kolejnym akcjom Michała Michalaka i Ojarsa Silinsa. Obie drużyny nie prezentowały ciągle najlepszej skuteczności, ale to BM Stal utrzymywała małą przewagę. Ostatecznie po rzutach wolnych Jakuba Garbacza pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 34:38.

W trzeciej kwarcie zespół trenera Andrzeja Urbana uciekał nawet na 11 punktów po kolejnych trafieniach Damiana Kuliga i Adonisa Thomasa. King ciągle nie mógł rozkręcić się w ataku - nawet mimo aktywności Alexa Hamiltona i Tony’ego Meiera. M. in. dzięki Michałowi Michalakowi po 30 minutach było 50:59. W kolejnej części meczu ekipa trenera Arkadiusza Miłoszewskiego walczyła o lepszy wynik! Kolejne zagrania Bryce’a Browna sprawiły, że zbliżała się na zaledwie punkt. Po chwili do remisu doprowadził Zac Cuthbertson. Szczecinianie byli nawet na prowadzeniu - np. dwie minuty przed końcem po trójce Meiera. Końcówka była niezwykle wyrównana, ale kluczowe rzuty wolne należały do Kacpra Borowskiego! Do dogrywki mógł doprowadzić jeszcze Aigars Skele, ale nie trafił i to King cieszył się ze zwycięstwa 80:78 i prowadzenia 1-0 w serii.

King Szczecin - BM Stal Ostrów Wlkp. 80:78 (17:19, 17:19, 16:21, 30:19)

King Szczecin: Tony Meier 18, Phil Fayne 13, Zac Cuthbertson 12, Bryce Brown 12, Kacper Borowski 8, George Hamilton 5, Andy Mazurczak 4, Filip Matczak 4, Mateusz Kostrzewski 4, Maciej Żmudzki 0

BM Stal Ostrów Wlkp.: Damian Kulig 16, Michał Michalak 13, Ojars Silins 12, Nemanja Djurisic 12, Aigars Skele 8, Adonis Thomas 8, Markus Loncar 5, Jakub Garbacz 4, Mateusz Zębski 0

MC, plk.pl