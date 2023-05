Dwie polskie drużyny - Jastrzębski Węgiel i Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle - zagrają w sobotę w Turynie w finale Ligi Mistrzów siatkarzy. Mimo licznych sukcesów w pucharowych rozgrywkach to wydarzenie bez precedensu w krajowej historii tej dyscypliny sportu. Transmisja meczu Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Jastrzębski Węgiel w Polsacie Sport, Polsacie i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:15.

Ostatni raz w finale najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek dwa zespoły z tego samego państwa spotkały się w sezonie 2003/04, kiedy zagrały ze sobą rosyjskie Lokomotiw Biełgorod i Iskra Odnicowo.

ZOBACZ TAKŻE: Anastasi porównał Polskę do Perugii. "Odpadają przez dużą presję"

Jastrzębski Węgiel po raz pierwszy wystąpi w finale LM. Wcześniej, gdy rywalizacja w strefie medalowej miała jeszcze formułę turnieju Final Four, dwukrotnie awansował do tego etapu rozgrywek - w sezonie 2010/11 zajął czwarte miejsce, a w sezonie 2013/14 zdobył brązowy medal. Z Final Four zrezygnowano od sezonu 2018/19.

Kędzierzynianie mają historyczną szansę na obronę trofeum po raz drugi. Rok temu jako pierwsza polska ekipa po raz drugi, do tego z rzędu, wygrała Ligę Mistrzów. W Lublanie obecni wicemistrzowie kraju pokonali Itas Trentino 3:0.

W 2021 roku kędzierzynianie w finale również spotkali się z tym włoskim zespołem i zwyciężyli 3:1.

Wcześniej, w 2003 roku jeszcze jako Mostostal-Azoty, zajęli trzecie miejsce w turnieju Final Four.

Klub z Kędzierzyna-Koźla w przeszłości jeszcze trzykrotnie był w najlepszej czwórce LM. Tuż za podium uplasował się w 2002, 2013 i 2018 roku.

W Lidze Mistrzów dwukrotnie polskie drużyny uplasowały się na drugiej pozycji - w sezonie 2014/15 zajęła ją Asseco Resovia Rzeszów, a w 2011/12 - PGE Skra Bełchatów. Rzeszowianie w sezonie 1972/73 uplasowali się na drugim miejscu w Pucharze Europy Mistrzów Krajowych (odpowiednik obecnej LM).

W najbardziej prestiżowych zmaganiach zwyciężyli także zawodnicy Płomienia Milowice - w sezonie 1977/78 sięgnęli po ówczesne trofeum w PEMK.

Polskie ekipy mają w dorobku również dwa triumfy w rozgrywkach niższej rangi. W 2013 roku siatkarki Banku BPS Fakro Muszyna wywalczyły Puchar CEV, a rok wcześniej gracze Tytana AZS Częstochowa zdobyli Puchar Challenge, pokonując w finale AZS Politechnikę Warszawską.

Transmisja meczu Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Jastrzębski Węgiel w Polsacie Sport, Polsacie i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:15.

JŻ, PAP