Barcelona zapewniła sobie już mistrzostwo Hiszpanii. "Duma Katalonii" ma aż 14 punktów przewagi nad Realem Madryt na cztery kolejki przed końcem sezonu. Zatem chociaż podopieczni Xaviego nie potrzebują zdobyć ani jednego "oczka" w nadchodzących spotkaniach, to na pewno będą chcieli dobrze zaprezentować się w swoich ostatnich starciach w tym sezonie.

Natomiast piłkarze Realu Sociedad walczą o zapewnienie sobie miejsca w Lidze Mistrzów. Po 34 meczach mają na swoim koncie 62 punkty. Każdy z nadchodzących meczów może okazać się kluczowy, jeżeli chodzi o awans do największego europejskiego pucharu.

Warto przypomnieć, że chociaż Barcelona ma już zapewnione mistrzostwo, to Robert Lewandowski nadal stara się, by zostać najlepszym strzelcem hiszpańskiej ekstraklasy w sezonie 2022/2023. Polski snajper ma na swoim koncie 21 trafień, co na ten moment daje mu tytuł króla strzelców. Drugi w tej klasyfikacji jest Karim Benzema, który strzelił w sumie 17 goli.

Relacja i wynik na żywo meczu FC Barcelona - Real Sociedad na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

AA, Polsat Sport