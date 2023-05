Ogromne problemy rywalki Świątek! To może oznaczać koniec kariery

Październik ubiegłego roku. Simona Halep przegrywa spotkanie pierwszej rundy US Open z Darią Snigur. Jednak jak się później okazało, nie był to największy problem Rumunki. Halep zdecydowała się na dłuższą przerwę. Miała popracować nad sferą mentalną i odpocząć przed nowym sezonem. Chwilę później okazało się, że testy antydopingowe wykonane w trakcie nowojorskiego turnieju wykryły u 32-latki zakazany dla sportowców środek o nazwie Roxadustat. Jego działanie jest dość proste. Ma wzmocnić wydajność organizmu.

Rumunka nie przyznała się do winy. Wydała oświadczenie, w którym przekonywała, że padła ofiarą oszustwa, a środek znalazł się w jej krwi bez jej wiedzy. Zaapelowała wówczas do Międzynarodowej Federacji Tenisa o sprostowanie i możliwość oczyszczenia swojego imienia. Po zakończeniu sprawy Halep chciała wrócić do gry. Jednak wedle najnowszych informacji nie nastąpi to szybko.

Władze ITIA w piątek wydały oficjalne oświadczenie, w którym można przeczytać, że Halep została oskarżona o kolejne naruszenie tenisowego programu antydopingowego. Zarzuty postawione Rumunce dotyczą nieprawidłowości w paszporcie biologicznym, za pomocą którego organizacje walczące z dopingiem mogą monitorować określone parametry krwi sportowców i na tej podstawie wykryć ewentualne naruszenie zasad antydopingowych.

Głos w sprawie zabrał dyrektor ds. walki z dopingiem w ITIA-Nicole Sapstead. - Zdajemy sobie sprawę z tego, że piątkowe oświadczenie dodatkowo komplikuje sprawę. Od początku byliśmy zaangażowanie we współpracę z Panią Halep. Współpracę, która opierała się na empatycznym podejściu do zawodniczki. Pilnowaliśmy, aby nasze działania były skuteczne i dotrzymywaliśmy terminów. Niewłaściwe z naszej strony byłoby komentowanie całej sprawy, zanim została zakończona. Proces, przy którym współpracujemy z niezależnym trybunałem i przedstawicielami pani Halep trwa nadal - dodał Sapstead. Zawodniczka na Twitterze odniosła się do piątkowego komunikatu, zaznaczając, że czuje się niewinna i liczy na decyzję niezależnego panelu. "Moja krew jest normalna" - napisała Halep. pic.twitter.com/kg8OzR3Ha2 — Simona Halep (@Simona_Halep) May 19, 2023 Jeśli potwierdzą się wyniki analiz paszportu biologicznego, Halep prawdopodobnie nie uniknie kary kilkuletniego zawieszenia. Dla 31-latki może to oznaczać koniec przygody z tenisem.

Karol Płatek/Polsat Sport