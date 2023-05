Siatkarz rozstał się z Projektem Warszawa! "Pełnił w drużynie wymagającą rolę"

Mateusz Janikowski dołączył do warszawskiej drużyny w 2018 roku. Już w pierwszym sezonie gry dla stołecznych zdobył wraz z zespołem wicemistrzostwo Polski, po którym przeniósł się na dwuletnie wypożyczenie do Trefla Gdańsk. W sezonie 2021/22 przyjmujący wrócił do stolicy, gdzie spędził kolejne dwa lata pod wodzą Andrei Anastasiego, Roberto Santilliego oraz Piotra Grabana.

– Mateusz to ciekawy zawodnik, który pełnił w naszej drużynie wymagającą rolę, zastępując na boisku światowej klasy przyjmujących, niekiedy w bardzo trudnych momentach meczu czy sezonu. Dziękujemy za jego wkład w nasz zespół i życzymy powodzenia na kolejnym etapie siatkarskiej kariery – powiedział Piotr Gacek, wiceprezes zarządu i dyrektor sportowy Projektu Warszawa.

W czasie gry dla warszawskiej drużyny Janikowski rozegrał 60 spotkań w PlusLidze, w których wywalczył 81 punktów. Jego najlepszym występem pod względem zdobyczy punktowej było wyjazdowe spotkanie z PGE Skrą Bełchatów w sezonie 2021/22, w którym przyjmujący zdobył 14 punktów.

W swej dotychczasowej karierze przez pięć sezonów występował w PlusLidze. Rozegrał łącznie 93 mecze, w których zanotował 129 punktów.

