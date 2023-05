Co stoi za hegemonią ZAKSY w Europie? "Być może to przynosi sukcesy"

- To były niesamowite emocje i to jeszcze w tak ważnym meczu. Być może jednym z najważniejszych w naszych karierach - przyznał rozgrywający, który wciąż był cały w emocjach zakończonym finale. Zwycięzcę wyłonił dopiero tie-break, w którym lepsi okazali się siatkarze z Kędzierzyna-Koźla.

ZAKSA po raz kolejny zaznaczyła swoją dominację w Europie. Janusz stwierdził, że za sukcesami drużyny na arenie międzynarodowej może stać odpowiednie nastawienie zawodników przed starciami o najwyższą stawkę.

- Choć dla naszego klubu jest to trzeci tytuł z rzędu, to zawsze trzeba mieć tę świadomość, że to może ostatni moment, aby zagrać w takim meczu. Do każdego takiego spotkania właśnie tak podchodzimy i to może przynosi sukcesy - przyznał gracz.

Priorytetem ZAKSY w przyszłym sezonie będzie obrona mistrzowskiego tytułu. - Zrobimy wszystko, żeby to powtórzyć. Wiemy, że będzie niesamowicie ciężko, ale jesteśmy do tego zdolni, co udowodniliśmy w tym roku - podkreślił Janusz.

