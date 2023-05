Wrocławianie, którzy wygrali rundę zasadniczą z bilansem 22 zwycięstw i ośmiu porażek, pokonali w piątek Legię 83:77. Warszawianie po 30 kolejkach uplasowali się na czwartej pozycji i w ćwierćfinale wyeliminowali Spójnię Stargard (3-0). Śląsk z kolei okazał się lepszy od Trefla Sopot (3-1).

Co ciekawe, w fazie zasadniczej Śląsk pokonał Legię w identycznych rozmiarach, co dwa dni temu - 83:77. Z kolei w Warszawie wrocławianie wygrali 76:63. Koszykarze ze stolicy na triumf ze Śląskiem czekają już ponad rok. Ostatni raz wygrali bowiem 19 maja 2022 roku we Wrocławiu - 88:85. Sześć kolejnych spotkań to porażki warszawian.

Przypomnijmy, że rywalizacja półfinałowa toczy się do trzech wygranych meczów. Śląsk postara się zatem w stu procentach wykorzystać atut własnej hali i z komfortowym wynikiem udać się do Warszawy na kolejny bój.

W drugim półfinale mierzą się King Szczecin ze Stalą Ostrów Wielkopolski.

Relacja i wynik na żywo meczu Śląsk Wrocław - Legia Warszawa od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport