II liga: Radunia Stężyca - KKS Kalisz. Relacja i wynik na żywo

Radunia w ostatnim czasie punktuje katastrofalnie, przez co zbliżyła się do strefy spadkowej do III ligi. Kiepskie wyniki sprawiły, że szefowie klubu podjęli decyzję o zmianę trenera - nowym szkoleniowcem został Szymon Hartman, do tej pory trenujący juniorów klubu ze Stężycy.

Z kolei KKS ma na swoim koncie 50 punktów i znajduje się w górnej części ligowe tabeli. Jeśli piłkarze z Kalisza w ostatnich trzech kolejkach będą solidnie punktować, powinni znaleźć się w strefie barażowej o awans do Fortuna 1 Ligi.

Relacja i wynik na żywo meczu Radunia Stężyca - KKS Kalisz od godziny 17.00 na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport