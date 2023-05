Faworyzowani paryżanie już po ośmiu minutach prowadzili na boisku broniącego się przed spadkiem AJA 2:0 po trafieniach Kyliana Mbappe. 24-letni skrzydłowy w ostatnich sześciu występach ligowych zdobył... dziewięć goli i z dorobkiem 28 prowadzi w klasyfikacji strzelców.

W drugiej połowie rozmiary porażki gospodarzy zmniejszył Lassine Sinayoko.

"Paryż prawie pewny 11. tytułu po zwycięstwie nad Auxerre" - ogłosił agencja prasowa AFP, a dziennik sportowy "L'Equipe" skomentował: "Dzięki Mbappe PSG coraz bliżej mistrzostwa".

Najgroźniejszy w tym sezonie rywal paryżan - RC Lens - wcześniej w niedzielę pokonał na wyjeździe Lorient 3:1, choć pierwsi do siatki trafili miejscowi.

Przemysław Frankowski grał do 86. minuty, a Adam Buksa i Łukasz Poręba byli rezerwowymi gości.

Stołeczny zespół ma 84 punkty i o sześć wyprzedza Lens. Gdyby nawet lider nie zdobył już ani jednego punktu, to Lens może co najwyżej zrównać się z nim punktami, a wtedy decydować o tytule będzie bilans bramek. Obecnie PSG ma plus 50, a wicelider plus 34, więc praktycznie nie ma możliwości, by ekipa z Parc de Princes nie triumfowała w Ligue 1.

Rozstrzygnięcie nastąpi prawdopodobnie w 37. kolejce, której wszystkie spotkania rozpoczną się w sobotę 27 maja o godz. 21. Lens podejmie zdegradowane już Ajaccio, a paryżanie na wyjeździe zmierzą sie z 15. w stawce Strasbourgiem.

MC, PAP