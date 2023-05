Jesienią „Czerwono-Niebiescy” pokonali Wisłę u siebie w rekordowych rozmiarach – aż 7:1, ale teraz mogą już nie mieć odpowiedniej motywacji do gry. Za to rywal musi walczyć o pozostanie na najwyższym szczeblu rozgrywek i będzie to robić pod wodzą nowego szkoleniowca – Marka Saganowskiego. Za to dla Marka Papszuna będzie to przedostatni występ w roli trenera Rakowa – mecz nr 287 (licząc wszystkie rozgrywki).

Raków już prawie dwa tygodnie przyjmuje gratulacje za zdobycie mistrzostwa Polski, ale dwa ostatnie spotkania przegrał, i to do zera. Pierwsza porażka – 0:1 z Koroną Kielce – przeszła bez większego echa, bo tego samego dnia przegrała również warszawska Legia (0:1 na wyjeździe z Wartą Poznań) i straciła szansę na wyprzedzenie częstochowian. Pod Jasną Górą zaczęło się więc świętowanie, ale zakłóciła je wizyta Lecha Poznań: obrońca tytułu, który teraz walczy z Pogonią Szczecin o trzecią lokatę, wygrał z Rakowem 2:0 i przerwał kilka serii częstochowian. Np. seria spotkań Rakowa bez porażki na własnym boisku zatrzymała się na liczbie 28 (w tym 24 w ekstraklasie, poprzednio RKS przegrał u siebie półtora roku temu – 1:2 z Górnikiem Zabrze 15 grudnia 2021).

Jeśli do dwóch ostatnich występów w ekstraklasie doliczyć przegrany w karnych finał Pucharu Polski z Legią, to Raków ma za sobą trzy kolejne porażki, w których nawet nie zdobył gola. Trzy kolejne przegrane mecze (z Pogonią, Legią i Lechią, również bez strzelonej bramki) przytrafiły się częstochowianom w ekstraklasie na początku roku 2021, ale między nimi mieli „optymistyczny przerywnik”: pucharowe zwycięstwo 4:2 nad Górnikiem Zabrze.

Relacja i wynik na żywo meczu Wisła Płock - Raków Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

JŻ, PAP