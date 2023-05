Łotysz pojechał doskonale, drugiego Paddona wyprzedził o 39,6 s, a trzeciego Marczyka o 1.04,9.

Prowadzenie Sesks objął w sobotę zwyciężając na piątym odcinku specjalnym Świętajno 2 (18,5 km), na którym o 7,6 s pokonał liderującego wcześniej Paddona. Później swoją przewagę powiększał z odcinka na odcinek, z szesnastu rozegranych OS-ów, wygrał osiem.

Na ostatnim Power Stage uzyskał piąty czas i zdobył jeden dodatkowy punkt do klasyfikacji generalnej mistrzostw Europy. Liderem ME pozostał Paddon, Sesks awansował na drugą pozycję.

- Miło być tutaj w Polsce. To był świetny trening przed Rajdem Lipawy, który startuje już za miesiąc. Czeka mnie dużo pracy, cieszę się, że już teraz pokazaliśmy dobre tempo - mówił na mecie Sesks.

Marczyk, triumfator Rajdu Polski z ubiegłego roku, na pierwszym sobotnim odcinku specjalnym Świętajno 1 o długości 18,5 km popełnił błąd. Zbyt późno hamował przed zakrętem, musiał wycofywać, stracił na tym ponad 20 s i w klasyfikacji imprezy z pierwszej pozycji, gdyż wygrał w czwartek pierwszy OS na torze Mikołajki, spadł na 10. miejsce.

Później zaczął systematycznie odrabiać straty, na trzecią pozycję w rajdzie awansował po drugim popołudniowym przejeździe OS-u Świętajno. Trzecią lokatę utrzymał w niedzielę do końca imprezy. "W sobotę to był mój błąd, przestrzeliłem zakręt. Ale to się zdarza, trzeba walczyć dalej" - przyznał Marczyk.

Na mecie dodał, że w tym roku konkurencja była większa niż poprzednio.

- Jesteśmy na mecie, to cieszy. Tym bardziej, że konkurencja była większa niż w zeszłym roku. Niestety, wczoraj straciliśmy 15 sekund, szkoda... Ale udało się nam zrobić show dla polskich kibiców, jestem bardzo szczęśliwy - podkreślił.

W klasyfikacji RSMP liderem został Sesks z dorobkiem 60 pkt. Na drugie miejsce spadł Grzegorz Grzyb (Skoda Fabia Rally2), który został sklasyfikowany na 14. pozycji ze stratą 4.14,1 do Łotysza. W RSMP Grzyb traci do lidera 5 pkt.

Czwartą rundą rajdowych ME będzie w dniach 16-18 czerwca Rajd Lipawy na Łotwie.

