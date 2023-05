Wielka wpadka organizatorów turnieju w Rzymie. Nie wiedzieli, kto wygrał turniej

Kompromitacją organizatorów zakończył się turniej WTA w Rzymie. Najpierw ogromne dyskusje wywołała pora rozpoczęcia meczu, a po nim doszło do dużej wpadki podczas ceremonii rozdawania nagród.

Turniej WTA w Rzymie wygrała Kazaszka Jelena Rybakina, która wygrała finał po tym, jak w trakcie meczu kontuzji nabawiła się jej rywalka Ukrainka Anhelina Kalinina. Spotkanie rozpoczęło się dopiero o godzinie 23. Był to efekt tego, że w sobotę rozegrano jeszcze dwa półfinały mężczyzn, w międzyczasie były też opady deszczu, a obie zawodniczki chciały zagrać finał w sobotę.

Do jeszcze większej wpadki doszło po meczu. W trakcie rozdania nagród pomylono nazwiska finalistki i zwyciężczyni. Jelena Rybakina otrzymała trofeum za drugie miejsce, a o Anhelinie Kalininie w ogóle zapomniano. Rybakina długi czas musiała czekać na otrzymanie trofeum.

W drodze do końcowego triumfu Jelena Rybakina wyeliminowała sześć rywalek. Co ciekawe, trzy z sześciu spotkań kończyły się przed czasem z powodu kontuzji przeciwniczek. Były to starcia z Igą Świątek, Anną Kalinskayą i Anheliną Kalininą.

Miglior premiazione di tutti i tempi pic.twitter.com/d4pKNBc70v — TeIegrammiDiTennis (@TelDiTen) May 20, 2023

PSZ, Polsat Sport