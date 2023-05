EBL: King Szczecin - BM Stal Ostrów Wielkopolski. Gdzie obejrzeć?

Czas na drugą odsłonę półfinałowej rywalizacji szczecińsko-ostrowskiej w półfinale Energa Basket Ligi. Pierwsze spotkanie w serii padło łupem ekipy Kinga. Jak będzie tym razem? Transmisja meczu King Szczecin - BM Stal Ostrów Wielkopolski w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Wiele emocji dostarczyło kibicom obu drużyn inauguracyjne starcie półfinału. Spotkanie w Szczecinie trzymało w napięciu do samego końca. Ostatecznie to King przechylił szalę zwycięstwa na swoją korzyść, wygrywając 80:78. Najwięcej punktów dla gospodarzy zdobył Amerykanin Tony Meier (18).

ZOBACZ TAKŻE: EBL: King Szczecin górą w pierwszym półfinale

Przypomnijmy, że półfinałowa rywalizacja toczona jest systemem do trzech wygranych meczów. Poniedziałkowe spotkanie także rozegrane zostanie w Szczecinie. Trzecie i ewentualnie czwarte starcie odbędzie się natomiast na parkiecie Stali Ostrów Wielkopolski. Jeżeli do wyłonienia finalisty potrzebny będzie mecz numer pięć - koszykarze powrócą do Szczecina.

W drugiej parze półfinałowej o miejsce w wielkim finale Śląsk Wrocław walczy z Legią Warszawa.

Transmisja meczu King Szczecin - BM Stal Ostrów Wielkopolski w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godz. 20.00.