Jan-Krzysztof Duda i Wesley So na czele Grand Chess Tour

W Grand Chess Tour zawodnicy za zwycięstwo otrzymują dwa punkty, a za remis jeden.

W poniedziałek w drugim dniu rywalizacji w Centrum Konferencyjnym Polin na Muranowie pozycję współlidera utrzymał zwycięzca sprzed roku Duda. Arcymistrz z Wieliczki najpierw zremisował z reprezentującymi Rumunię Węgrem Richardem Rapportem, w piątej rundzie w polskich derbach pokonał Wojtaszka, a na koniec dnia w pojedynku dwóch prowadzących w turnieju w trudnej dla siebie sytuacji uzyskał remis z Amerykaninem Wesleyem So i obaj pozostali na czele klasyfikacji.

Wojtaszek w pozostałych pojedynkach także podzielił punkt z So oraz z Francuzem Maxime'em Vachier-Lagrave.

- Jan-Krzysztof Duda, co chyba charakterystyczne dla niego, miał dziś partie o zmiennym przebiegu. W kluczowych momentach mogło się to oczywiście potoczyć inaczej, ale ostatecznie scenariusz, który zaprezentował, był OK. Co do partii z Radkiem Wojtaszkiem, to generalnie przeważał i choć przez moment wydawało się, że może nie wygrać partii, to gdzieś tam przechytrzył rywala na ostatnich, powiedzmy sobie, metrach. Co do kolejnej partii, musimy pamiętać, że Wesley So jest chyba najbardziej niewygodnym rywalem dla Janka w czołówce światowej, regularnie nasz zawodnik ma z nim "pod górkę". Dzisiaj było w sumie podobnie. Po kilkunastu ruchach był pod ścianą, nie wyglądało to dobrze. Bronił się mimo wszystko pomysłowo i wytrwale, więc można było mieć nadzieję, że tę partię uratuje. Co prawda ja byłem bardzo sceptyczny, ale mój współkomentator Kacper Polok uważał, że Duda partię obroni. Okazało się, że byłem człowiekiem małej wiary. Obiektywnie było tak, że Polak bardzo mocno się pomylił, miał już bardzo mało czasu. Jego przeciwnik miał dwie minuty i jedną wygrywającą kontynuację, której na szczęście nie znalazł, a wtedy Janek wspiął się na wyżyny umiejętności, znajdując bardzo precyzyjną drogę do remisu. Dzięki temu utrzymał pozycję współlidera - ocenił czterokrotny mistrz Polski, arcymistrz Mateusz Bartel.

Nadal nie wiedzie się w Warszawie byłemu mistrzowi świata, liderowi rankingu FIDE Magnusowi Carlsenowi. W niedzielę na inaugurację Norweg sensacyjnie przegrał czarnymi z Wojtaszkiem, a wszystkie kolejne swoje partie, również trzy poniedziałkowe, które pierwszym posunięciem zainaugurował legendarny szachista Garri Kasparow.

"Odejście od szachów, przerwa w grze, wiele kosztuje nawet takich mistrzów. Jeżeli on sam w wywiadach mówi, że ostatnio siedział nad szachami stosunkowo niewiele, że czuje się trochę "zardzewiały", to odbija się to na jego pewności w grze. Wydaje się, że powinien dominować, bo zdecydowanie dominował od 15 lat w światowej czołówce, a tutaj wcale nie tak łatwo jest mu się odnaleźć. Nie czujemy na razie jego siły, energii, umiejętności. Jest jednym z wielu, a zazwyczaj było inaczej. Pytanie: czy się odnajdzie, bo wtedy oczywiście w turnieju zrobi się dużo ciekawiej" - dodał Bartel.

W turnieju Superbet Rapid & Blitz Poland biorą udział arcymistrzowie ze światowej elity, w tym pięciu arcymistrzów z czołowej szóstki rankingu FIDE w szachach szybkich.

We wtorek rozegrają oni ostatnie trzy rundy w szachach szybkich, a w środę i czwartek odbędzie się rywalizacja w blitzu (po dziewięć rund dziennie).

Pula nagród wynosi 175 tys. dolarów.

Wyniki - turniej szachów szybkich 4. runda Radosław Wojtaszek (Polska) - Wesley So (USA) remis Bogdan-Daniel Deac (Rumunia) - Levon Aronian (USA) remis Richard Rapport (Rumunia) - Jan-Krzysztof Duda (Polska) remis Kirył Szewczenko (Rumunia) - – Anish Giri (Holandia) remis Magnus Carlsen (Norwegia) - Maxime Vachier-Lagrave (Francja) remis 5. runda Duda - Wojtaszek 1:0 Vachier-Lagrave - Rapport remis Aronian - Carlsen remis Giri - Deac 0:1 So - Szewczenko 1:0 6. runda So – Duda remis Carlsen - Giri remis Rapport - Aronian remis Wojtaszek - Vachier-Lagrave remis Szewczenko – Deac remis Klasyfikacja po sześciu rundach: 1. Duda 9 pkt . So 9 3. Aronian 8 4. Vachier-Lagrave 7 5. Wojtaszek 6 . Rapport 6 7. Carlsen 5 8. Deac 4 9. Giri 3 . Szewczenko 3

MS, PAP