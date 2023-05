King Szczecin o krok od finału EBL

King znowu to zrobił! Tym razem ekipa ze Szczecina pokonała BM Stal Ostrów Wielkopolski 79:74 i prowadzi już 2-0 w półfinale Energa Basket Ligi. Mecz nr 3 w piątek o godz. 20:00. Transmisja w Polsat Sport Extra.

Ostrowianie rozpoczęli to spotkanie od mocnego uderzenia i prowadzenia 0:5. Później uciekali nawet na osiem punktów dzięki zagraniom Damiana Kuliga i Nemanji Djurisicia. King nie mógł rozkręcić swojej ofensywy, a po trójce Michała Michalaka różnica wzrosła aż do 12 punktów. W końcówce tej części gry dobrze grał też Markus Loncar, natomiast po kolejnej akcji Michalaka po 10 minutach było 12:26. Drugą kwartę szczecinianie rozpoczęli od serii 8:0 i dzięki rzutom z dystansu Bryce’a Browna i Alexa Hamiltona przegrywali już tylko sześcioma punktami. Po chwili trzy kolejne trójki trafiał Brown, a gospodarze wychodzili na prowadzenie! Następnie odpowiadał na to Adonis Thomas, samo spotkanie było bardzo wyrównane. Ostatecznie dzięki dobitce Mateusza Zębskiego pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 42:43.

ZOBACZ TAKŻE: Trzykrotny mistrz olimpijski kończy karierę

Trzecia kwarta ponownie była inna - tym razem to obie drużyny miały problemy ze skutecznością. Po kontrze wykończonej przez Michała Michalaka to przyjezdni byli lepsi o pięć punktów. Ekipa trenera Arkadiusza Miłoszewskiego długo nie miała nowych pomysłów na odrabianie strat. Ostatecznie jednak dzięki trójce Tony’ego Meiera po 30 minutach było tylko 54:57. Andrzej Mazurczak i Zac Cuthbertson na początku kolejnej części meczu dawali przewagę gospodarzom. Po chwili i trafieniu Meiera byli już lepsi o sześć punktów. Po rzucie Cuthbertsona ekipa ze Szczecina miała pięć punktów przewagi, ale akcją 3+1 odpowiedział na to Garbacz. W końcówce niesamowicie ważne akcje kończyli Andrzej Mazurczak i Alex Hamilton, a King zwyciężył ostatecznie 79:74.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Tony Meier z 20 punktami i 8 zbiórkami. W ekipie gości wyróżniał się Aigars Skele z 19 punktami i 9 asystami.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Drugi mecz półfinałowy: King Szczecin - BM Stal Ostrów Wlkp. 79:74 (12:26, 30:17, 12:14, 25:17).

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw) 2-0 dla Kinga. Trzeci mecz w piątek w Ostrowie Wlkp.

Punkty:

King Szczecin: Tony Meier 20, Bryce Brown 15, Zac Cuthbertson 13, George Hamilton 11, Andy Mazurczak 10, Phil Fayne 5, Kacper Borowski 4, Mateusz Kostrzewski 1, Filip Matczak 0, Maciej Żmudzki 0.

BM Stal Ostrów Wlkp.: Aigars Skele 19, Nemanja Djurisic 12, Jakub Garbacz 9, Damian Kulig 9, Michał Michalak 7, Adonis Thomas 7, Markus Loncar 6, Ojars Silins 3, Mateusz Zębski 2.

mtu, plk.pl